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Altında yön yukarı döndü: İşte 15 Ekim 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 15 Ekim 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
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Altında yön yukarı döndü: İşte 15 Ekim 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
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Gram altın güne 6.591 TL, ons altın ise 4.146 dolar seviyesinden başladı.

Doların değer kaybetmesiyle altın fiyatları perşembe günü yüzde 1’in üzerinde artış kaydederek bir önceki seansta gerilediği bir haftanın en düşük seviyesinden yeniden yükselişe geçti.

Yatırımcılar ise beklentileri aşan ABD enflasyon verilerinin ardından Fed’in bu ay faiz artırımı yapma ihtimalini değerlendirmeye aldı.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 15 Ekim 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.591,91 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.809,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 21.611,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 42.422,73 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.096,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 106.382,14 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.146,44 dolar

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