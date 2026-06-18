Altında yön yukarı döndü: İşte 18 Haziran 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın güne 6.451 TL, ons altın ise 4.321 dolar seviyesinden başladı.

ABD ile İran arasında varılan anlaşmanın etkisiyle petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, enflasyon beklentilerini zayıflatırken yatırımcıların güvenli liman arayışını artırdı.

Bu durum, altına olan talebi destekleyerek fiyatların yükselmesine katkı sağladı.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 18 Haziran 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.451,83 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.821,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 21.609,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 42.742,71 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.118,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 107.184,55 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.321,11 dolar