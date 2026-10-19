Altında yön yukarı döndü: İşte 19 Ekim 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

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Gram altın güne 6.657 TL, ons altın ise 4.179 dolar seviyesinden başladı.

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyon üzerindeki baskıyı azaltabileceği beklentisi, altın fiyatlarının haftaya yükselişle başlamasını sağladı.

Yatırımcılar ise Fed’in yılın ilerleyen dönemlerinde faiz artırımı yapma ihtimalini değerlendirirken, ABD Merkez Bankası’nın para politikasının geleceğine ilişkin vereceği yeni mesajlara odaklanıyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 19 Ekim 2026 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.657,94 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.870,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 21.734,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 43.081,56 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.342,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 108.034,28 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.179,58 dolar