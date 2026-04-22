  Altında yön yukarı döndü: İşte 22 Nisan 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Altında yön yukarı döndü: İşte 22 Nisan 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 22 Nisan 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Gram altın 6.875 TL, ons altın ise 4.760 dolar seviyesinden güne başladı.

Dün keskin bir düşüş yaşayan altın, Orta Doğu’daki ateşkesin uzatılması ve petrol fiyatlarının 100 doların altına gerilemesiyle birlikte bugün yeniden yükseliş eğilimine girdi.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 22 Nisan 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.871,99 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.352,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.697,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 44.956,68TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 45.186,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 112.736,45 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.759,48 dolar

