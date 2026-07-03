Altında yön yukarı döndü: İşte 3 Temmuz 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın güne 6.284 TL, ons altın ise 4.174 dolar seviyesinden başladı.

Altın fiyatları, ABD'de açıklanan ve beklentilerin altında kalan istihdam verilerinin, yatırımcıların Fed'in faiz artırımlarına ilişkin beklentilerini zayıflatmasının ardından cuma günü yüzde 1'i aşkın değer kazandı.

Böylece değerli metal, son beş haftanın ardından ilk kez haftalık bazda yükseliş kaydetmeye hazırlanıyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 3 Temmuz 2026 Cuma gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.284,46 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.364,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 20.683,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 40.534,25 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.234,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 101.646,46 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.174,19 dolar