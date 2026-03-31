  3. Altında yön yukarı döndü: İşte 31 Mart 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Altında yön yukarı döndü: İşte 31 Mart 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 31 Mart 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gram altın, 6.535 TL seviyesinden işlem görürken, ons altın güne 4.570 dolar düzeyinde başladı.

ABD Merkez Bankası Başkanı Powell’ın, Orta Doğu’daki gelişmelere rağmen faiz oranlarının mevcut seviyesinin uygun olduğunu ifade etmesinin ardından dolar bir miktar zayıflarken, altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket gözlendi.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 31 Mart 2026 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.515,23 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.697,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.392,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 43.059,50 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.784,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 107.978,96 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.562,97 dolar

