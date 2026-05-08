Altında yön yukarı döndü: İşte 8 Mayıs 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın güne 6.868 TL seviyesinden, ons altın ise 4.713 dolardan başlangıç yaptı.

Son iki haftada düşüş eğiliminde olan ons altın, bu hafta petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin etkisiyle yüzde 2’yi aşan bir yükseliş sergiliyor.

Piyasaların odağında, İran’ın ABD’nin teklifine vereceği yanıt ile bugün açıklanacak ABD istihdam verileri bulunuyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 8 Mayıs 2026 Cuma gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.879,52 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.345,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.655,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 45.069,91 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 45.137,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 113.020,41 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.717,52 dolar