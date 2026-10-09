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Altında yön yukarı döndü: İşte 9 Ekim 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 9 Ekim 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
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Altında yön yukarı döndü: İşte 9 Ekim 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
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Gram altın güne 6.625 TL, ons altın ise 4.180 dolar seviyesinden başladı.

Altın, doların güç kaybetmesi ve ABD tahvil getirilerinin gerilemesiyle cuma günü yükseldi.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 9 Ekim 2026 Cuma gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.625,74 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.878,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 21.750,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 42.676,55 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.373,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 107.018,65 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.180,02 dolar

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