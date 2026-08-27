Altında yön yukarıda, gözler Fed’de: İşte 27 Ağustos 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 27 Ağustos 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Gram altın güne 7.161 TL, ons altın ise 4.627 dolar seviyesinden başladı.
Dünkü gerilemenin ardından fiyatlarda yeniden yukarı yönlü hareket öne çıkıyor. Piyasaların odağında ise Fed Başkanı Kevin Warsh’ın yarın Jackson Hole’da gerçekleştireceği konuşma bulunuyor. Enflasyonun hâlen yüzde 2’lik hedefin üzerinde seyretmesi nedeniyle, Warsh’ın faiz politikasının geleceğine ilişkin vereceği mesajlar yakından izlenecek.
Altın fiyatlarında son durum
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.
İşte 27 Ağustos 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…
Güncel altın satış fiyatları
* Gram altın satış fiyatı: 7.161,95 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.680,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 23.354,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 46.458,70 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 46.536,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 116.503,04 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.627,15 dolar