Altında yönü Powell’ın açıklamaları belirleyebilir

Altının ons fiyatı, haftanın ikinci işlem gününde dar bantta hareket ediyor. Cuma günü açıklanan ve neredeyse piyasa beklentilerinin iki katı gelen ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) daha fazla şahinleşebileceği beklentisi oluştu. Bu beklenti de altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Bugün Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı konuşma önemli olacak. Powell’ın şahin mesajlar vermesi halinde altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketler görülebilir.

Ons altın bugün en yüksek 1877 doları, en düşük ise 1866 doları gördü. Sarı maden saat 11:25 itibarıyla yüzde 0,34 oranında yükselişle 1875 dolar seviyesinde hareket ediyor. Ons altında, teknik açıdan 1860 dolar destek, 1900 dolar direnç konumunda bulunuyor.

50 baz puanlık artış olasılık dahilinde

Fed’in para politikasına yönelik artan belirsizliklerle piyasalardaki yön arayışı devam ederken, bugün gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın Washington Ekonomi Kulübü'ndeki münazarada yapacağı konuşmaya çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta politika faizini 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puan faiz artırılacağına ilişkin beklentiler de çok düşük ihtimalle de olsa olasılık dahiline girdi.

Gram altın yükselişte

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1134 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının gram fiyatı, yeni güne artışla başlamasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,39’un üzerinde 1134 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.860 lira, Cumhuriyet altını da 7.540 liradan satılıyor.

Dün, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,26 artışla 1132 liradan tamamlamıştı.