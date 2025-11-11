Altında yükseliş hızlandı: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

Küresel piyasalarda geçen hafta 4.001 dolardan kapanış yapan ons altın fiyatı, yeni haftaya oldukça pozitif bir başlangıç yaptı. Dünkü işlemlerde %2,85 primle 4.115 dolara yükselen ons fiyatı, bugünkü ilk işlemlerde de tırmanışını sürdürüyor. TSİ 07:00 itibarıyla ons fiyatında 4.143 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

ABD ekonomisinden gelen son verilerin zayıf görünüme işaret etmesinin ardından FED’den faiz indirimi beklentilerinin yükselmesi ve dolar endeksinde yaşanan gerileme, altını yeni haftada destekliyor.

Bu arada JP Morgan analistleri de dün yayımladıkları bir analizde, ons fiyatının, 2026 yılının dördüncü çeyreğine kadar 5.055 dolara ulaşabileceğini öngördü. ABD’li banka, gelecek yıl her çeyreklik dönemde yatırımcı ve merkez bankaları talebinin ortalama 566 ton civarında olabileceğini tahmin ediyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 11 Kasım 2025 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.628,96 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.533,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 19.055,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 37.425,71 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.988,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 93.851,29 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.144,70 dolar