  Altında yükseliş sürüyor: İşte 3 Mart 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Altında yükseliş sürüyor: İşte 3 Mart 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 3 Mart 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Altında yükseliş sürüyor: İşte 3 Mart 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Gram altın yeni güne 7.590 TL seviyesinden, ons altın ise 5.370 dolar düzeyinden başlangıç yaptı. Orta Doğu’daki çatışmaların devam etmesi yatırımcıların güvenli liman arayışını canlı tutarken, güçlenen dolar endeksi altındaki yükselişi sınırlayan bir unsur olarak öne çıkıyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 3 Mart 2026 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 7.584,15 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.573,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 25.130,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 49.934,78 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 50.022,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 125.219,89 TL

* Ons altın satış fiyatı: 5.365,23 dolar

