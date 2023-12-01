Altında yükseliş sürüyor: İşte son durum
Ons altın fiyatı ve gram altın fiyatında yukarı yönlü hareket devam ederken; küresel piyasalar bugün gerçekleşmesi planlanan Fed Başkanı Powell'ın konuşmasını takip edecek.
Altının ons fiyatı, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin enflasyonda düşüşe işaret ederek ABD'de faiz indirimlerine ilişkin beklentileri kuvvetlendirmesiyle üst üste üçüncü haftayı da artıda kapamaya hazırlanıyor.
Piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı açıklamaları takip edecek. Powell'ın konuşması Türkiye saatine göre, 19.00'ya gerçekleşecek.
Haftanın son işlem gününde 2043 dolara kadar yükselen ons altın, saat 09.02 itibarıyla yüzde 0,23 artışla 2041 dolarda hareket etti.
Değeri ons altın ve dolar/TL'ye göre hesaplanan altının gram fiyatı, 1900 lira sınırında işlem görüyor. Gram altın şu sıralarda ise, yüzde 0,32 primle 1894 liradan alıcı buluyor.