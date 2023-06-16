Altının gram fiyatı 1492 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, dün altının ons fiyatı ve döviz kuruna paralel değer kazanırken, bugün de pozitif seyrini sürdürüyor. Gram altın, saat 11.21 itibarıyla yüzde 0,19 artışla 1492 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2450 lira, Cumhuriyet altını da 9910 liradan satılıyor.

Gram altının tarihi rekor seviyesi, salı günü gördüğü 1499 lira seviyesinde bulunuyor.

Ons altında ‘Fed’ etkisi

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,8 artışla dört günlük düşüş eğilimini 1957 dolardan sonlandırmasının ardından, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,17 üzerinde 1961 dolardan alıcı buluyor.

Altının ons fiyatında teknik açıdan, 1980 ve 2000 dolar direnç, 1950 ve 1930 dolar destek konumunda bulunuyor.

Analistler, merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklandığı ve yoğun veri gündeminin olduğu haftanın son işlem gününde küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlendiğini belirtti.

Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini sabit tutması ve sıkılaşma politikasının sonuna yaklaştığına dair beklentilerin altının ons fiyatını desteklediğini belirten analistler, öte yandan bu yıl içinde 2 faiz artırımı daha olabileceğini kaydetti.

Analistler, Fed'in faiz artırımlarının beklentileri aşabileceğine yönelik endişelerin altının ons fiyatında yukarı yönlü hareketi sınırladığını ifade etti.