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Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 873 bin liraya yükseldi.

Haber Merkezi
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Altının kilogram fiyatı yükseldi
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Altın piyasasında en düşük 2 milyon 863 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 873 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 artışla 2 milyon 873 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 2 milyon 868 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 3 milyar 758 milyon 527 bin 892,52 lira, işlem miktarı ise 1.329,68 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 3 milyar 815 milyon 672 bin 245,02 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, VakıfBank, Garanti BBVA ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 2.868.000,00 2.620,00

En Düşük 2.863.000,00 2.554,40

En Yüksek 2.873.000,00 2.620,50

Kapanış 2.873.000,00 2.620,50

Ağırlıklı Ortalama 2.870.399,61 2.581,22

Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.758.527.892,52

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.329,68

Toplam İşlem Adedi 53

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