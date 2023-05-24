Altının yıldızı ne kadar parlayabilir?

Enflasyon süreçlerinde önemli bir alternatif olan altın, türbülans dönemlerinde de güvenli bir sığınak görevi üstleniyor. Koronavirüs, Ukrayna'daki savaş, jeopolitik gerilimler, enflasyon korkuları, artan küresel borç, yüksek faiz oranları ve bankacılık krizi, yatırımcıları güvenli limana yöneltti. Hatta riskten kaçış merkez bankaları da harekete geçirdi. Küresel elitlerin altına olan ilgileri merkez bankaları tarafından da karşılık buldu.

Öyle ki, geçen yıl merkez bankaları 1.079 ton külçe altın satın aldı ve bu da arşiv kayıtlarının başladığı 1950'den bu yana en yüksek seviye.

Özellikle jeopolitik faktörlerin bunda etkisi oldukça fazla. Gelişmekte olan ülkelerin ABD dolarının gücüne karşı temkinli duruşu arttı. Batı, Ukrayna'nın işgalinin ardından Rusya'ya yaptırımlar uygularken, ABD ve müttefikleri dolar, Euro ve sterlin cinsinden 300 milyar dolarlık döviz varlığını dondurdu.

Bu, merkez bankaları varlıklarını çeşitlendirmek ve daha fazla altın satın almak için yarışan ABD doları varlıklarına sahip birçok ülkeyi alarma geçirdi.

Sonuç olarak altın, mart ayının sonundan bu yana tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2.078 dolara ulaştı. Birçok spekülatör ise yeni bir rekorun kırılmasını bekliyor.

Altındaki canlanma, merkez bankası yetkililerini, fon yöneticilerini ve bireysel yatırımcıları, dünyanın yeni bir altın yıldızlı dönemin eşiğinde olup olmadığı senaryosuna sevk etti.

Bazı tahminciler altının, ABD başkanı Richard Nixon'un piyasaları kesmesiyle başlattığı dokuz yıllık boğa koşusunu sınırladığı 1980'de belirlenen, günümüz doları bazında yaklaşık 3.300 dolarlık gerçek rekor seviyesine yükselebileceğini düşünüyor.

Metals Daily ''5.000 yıllık zenginlik sağlama geçmişi olan bir varlığı geri püskürtmek zor" değerlendirmesinde bulunuyor.

Tüm bunlara karşın yaşanan bu fiyat artışı geçici de olabilir. Altının çevresel etkisi ve diğer metallerin aksine temiz enerji geçişinde hiçbir rolü olmaması gerçeği de altının uzun vadedeki beklentilerine gölge düşürebilir.

Altın şu an patlama anını yaşıyor ama bu daha ne kadar sürecek merak konusu…