American Express hisse başına karda 4,53 dolarla beklentileri geride bıraktı

Finansal hizmetler sektörü temsilcisi American Express, yılın ikinci çeyreğine ilişkin mali bilançosunda piyasa tahminlerinin üzerinde bir performans sergiledi. Şirketin faiz giderleri hariç toplam net gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,4 artış göstererek 19,64 milyar dolara ulaştı. Kart üyelerinin gerçekleştirdiği toplam işlem hacmi ise yıllık bazda yüzde 9,5 oranında genişleyerek 516,8 milyar dolar seviyesine tırmandı. Şirket yönetimi, harcama kalemlerindeki bu ivmenin özellikle seyahat ve restoran segmentinde yoğunlaştığını belirtti.

Operasyonel giderler ve satın alma girişimi

Şirketin bu çeyrektir konsolide giderleri, premium yaşam tarzı ödüllerine yönelik artan müşteri talebi ve pazarlama faaliyetlerinin etkisiyle yüzde 12 yükselerek 14,5 milyar dolara çıktı. American Express, müşteri tabanını genişletmek amacıyla özellikle genç kullanıcıları hedefleyen stratejilere ağırlık verdi.

Öte yandan, küresel büyüme stratejisinin bir parçası olarak, Avrupa genelinde 11 ülkede 50 bin restoranla faaliyet gösteren restoran rezervasyon platformu TheFork'u satın almak üzere resmi girişimlerin başlatıldığı duyuruldu.

Kredi rezervleri azaldı, yıl sonu hedefi korundu

Finansal tablolarda dikkat çeken bir diğer unsur, şirketin olası kredi zararları için ayırdığı karşılıklardaki gerileme oldu. Geçen yılın aynı dönemindeki 1,4 milyar dolarlık karşılık tutarı, kurumsal risk yönetiminin ve müşteri ödeme disiplininin korunmasıyla bu çeyrekte 1,1 milyar dolara indi.

İlk yarıda elde edilen güçlü finansal sonuçların ardından American Express, yılın tamamı için gelir büyüme tahminini yüzde 10 seviyesine revize ederken, yıl sonu hisse başına kâr hedefini ise 17,30 dolar ile 17,90 dolar aralığında sabit tuttu.