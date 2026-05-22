American Resources hisselerindeki sert düşüşün arkasında Pentagon mu var?

Çin'in kritik mineraller üzerindeki küresel hakimiyetini kırma hedefiyle kasım ayında Pentagon'a bağlı Stratejik Sermaye Ofisi (OSC) ile imzalanan 1,4 milyar dolarlık dev ortaklık projesi büyük bir belirsizliğe sürükleniyor. Projenin 80 milyon dolarlık kredi bacağı, henüz firmaya fiilen ödenmeden önce yürütülen detaylı durum tespiti süreçlerine takılıyor. Pentagon bünyesindeki denetçiler ve fon yöneticileri, şirketin mevcut teknolojisini ticari ölçekte büyütme yeteneği ile uzun vadeli gelir tahminleri konusunda derin şüpheler taşıyor. Bu finansal kararsızlık, borsada işlem gören American Resources hisselerine doğrudan satış baskısı olarak yansıyor.

Pentagon bürokrasisi ile Beyaz Saray arasında çizgiler geriliyor

Pentagon bünyesinde risk analizlerini yürüten ekiplerin finansal süreçleri ağırdan alması, projenin stratejik aciliyetini savunan Beyaz Saray ticaret danışmanları ile askeri bürokrasi arasında açık bir çatışma başlatıyor. Beyaz Saray kanadı, özel sermaye kökenli denetçilerin yenilikçi küçük girişimleri aşırı bürokratik engellerle cezalandırdığını ve Çin ile girilen ham madde savaşında ABD'yi yavaşlattığını savunuyor. Pentagon temsilcileri ise milyarlarca dolarlık kritik tedarik zincirlerinin riske atılmaması adına devlet fonlarının aktarılacağı şirketlerin en sıkı finansal süzgeçlerden geçirilmesinin bir zorunluluk olduğunun altını çiziyor.

Nadir toprak mıknatısları tedarik zincirinde kritik viraj

Anlaşmanın henüz tamamen iptal edilmediği ve görüşmelerin sürdüğü belirtilse de, savaş jetlerinden insansız hava araçlarına kadar geniş bir askeri yelpazede kullanılan neodyum mıknatıslarının yerli üretimi projesinde zaman kaybediliyor. American Resources iştiraki ReElement ve ortağı Vulcan Elements, bu ortaklık kapsamında yıllık 10 bin metrik ton mıknatıs ham maddesi üreterek ABD'nin dışa bağımlılığını bitirmeyi hedefliyordu. Kredinin iptal edilmesi veya sürecin daha da uzaması durumunda, şirketin Indiana ve Marion tesislerinde planladığı devasa kapasite artırım yatırımlarının özel sektör finansmanı bulma hızı ve maliyet dengesi yeni bir risk faktörüne dönüşüyor.