Analistlerden bilanço tahminleri: Bankalar ve sanayi şirketleri öne çıktı

2026 yılı ikinci çeyrek bilanço dönemine ilişkin Matriks Haber anketinin şu ana kadar oluşan medyan sonuçları, sektörler arasında ayrışmanın sürdüğüne işaret etti. Ankete göre bankacılık ve finans dışı şirketler pozitif görünüm sergilerken, iletişim ve havacılık sektörlerinde zayıf görünüm öne çıktı.

Bilanço anketi ön sonuçlarına göre, bankacılık sektöründe medyan net kârın 92,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, sektör kârının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 artacağı, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 23,6 gerileyeceği öngörüldü.

Finans dışı şirketlerde ise medyan net kâr beklentisi 159,6 milyar TL olurken, yıllık bazda yüzde 74,1 artış, çeyreklik bazda ise yüzde 20,1 büyüme bekleniyor.

Sigorta sektöründe medyan net kâr beklentisi 14,4 milyar TL olurken, yıllık bazda yüzde 28,0, çeyreklik bazda ise yüzde 2,6 artış öngörüldü.

Buna karşılık iletişim sektöründe medyan net kârın 9,0 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, yıllık bazda yüzde 25,1, çeyreklik bazda ise yüzde 44,4 daralma bekleniyor.

Havacılık sektöründe ise medyan net kâr beklentisi 7,7 milyar TL olurken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75,9 düşüş öngörülüyor. Sektörün ilk çeyrekte zarar açıklamış olması nedeniyle çeyreklik karşılaştırma anlamlı bulunmadığından ç/ç değişim hesaplanmadı.

Analistlerin gözdesi Garanti BBVA

Ankette şu ana kadar en az üç kurum tahmini bulunan şirketler dikkate alındığında, bankacılık sektöründe en yüksek medyan net kâr beklentileri Garanti BBVA için 28,2 milyar TL, Akbank için 15,0 milyar TL, İş Bankası için 12,8 milyar TL ve Halkbank için 7,0 milyar TL seviyesinde oluştu.

Sigorta tarafında Anadolu Sigorta için 3,45 milyar TL, AGESA için 1,93 milyar TL, Anadolu Hayat Emeklilik için 1,84 milyar TL ve Aksigorta için 662 milyon TL medyan net kâr beklentisi öne çıktı.

Finans dışı şirketlerde ise Enka İnşaat için yaklaşık 11,7 milyar TL, Coca-Cola İçecek için 8,0 milyar TL, ASELSAN için 6,9 milyar TL, Kardemir için 5,6 milyar TL, Ereğli Demir Çelik için 5,4 milyar TL, BİM için 5,5 milyar TL ve AEFES için 5,6 milyar TL medyan net kâr beklentileri oluştu.

Ulaştırma tarafında TAV Havalimanları için yaklaşık 1,7 milyar TL net kâr beklenirken, Pegasus için medyan beklenti 4,9 milyar TL zarar seviyesinde bulunuyor. İletişim sektöründe ise Turkcell için medyan net kâr beklentisi yaklaşık 4,0 milyar TL olarak hesaplandı.