Analistlerin favorisi belli oldu: Zirvede hangi hisse var?

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören şirketler 2025 yılı finansal sonuçlarını açıklarken, aracı kurum ve bankaların bu hisselere ilişkin verdikleri gelecek 12 aya ilişkin hedef fiyatlara göre getiri potansiyeli en yüksek şirketler belli oldu.

ForInvestHaber'in 32 aracı kurum ve bankanın son 60 gün içerisinde yayınladıkları araştırma, şirket, strateji raporlarından derlediği gelecek 12 aya ilişkin hedef fiyatlara göre, en yüksek getiri potansiyeli sunan hisse Pegasus (PGSUS) oldu.

En az 11 hedef fiyat tahmini alan 24 hisse bu raporda değerlendirmeye alındı.

15 farklı aracı kurum ve bankanın hedef fiyat verdiği Pegasus için 313,4 TL olan hedef fiyat ortalamasına göre getiri potansiyeli yüzde 51,33 oldu.

İkinci sırada yüzde 41,87 getiri potansiyeli ile TSKB (TSKB), üçüncü sırada yüzde 41,62 getiri potansiyeli ile Koç Holding (KCHOL), dördüncü sırada yüzde 41,36 ile Türk Hava Yolları (THYAO) ve beşinci sırada yüzde 39,60 ile Türkiye Sigorta (TURSG) yer aldı.

Raporlanan 24 hisse içinde en yüksek sayıda hedef fiyat tahmini alan hisse Akbank (AKBNK) oldu. 23 aracı kurum ve banka Akbank için hedef fiyat verdi. Akbank 'AL' tavsiyesi veren kurum sayısı 15 oldu. Akbank'ı 21 hedef fiyat ve 13 "AL" tavsiyesi ile BİM Mağazalar (BIMAS) izlerken, Turkcell (TCELL) 19 hedef fiyat ve 12 "AL" tavsiyesi aldı.