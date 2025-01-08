2024 yılında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 6,68, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 6,02 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 3,08, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 2,61 ve Amerikan Doları yüzde 1,21 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro yüzde 0,29 ve külçe altın yüzde 1,46 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; mevduat faizi (brüt) yüzde 2,43, DİBS yüzde 1,97 ve Amerikan Doları yüzde 0,57 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro yüzde 0,91 ve külçe altın yüzde 2,08 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Mevduat faizi (brüt), üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,97, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,97 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,30, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,78 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre mevduat faizi (brüt); Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,72, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,60 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,65, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,90 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20,35, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,13 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 6,12 ve BIST 100 endeksi yüzde 0,15 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 6,43, DİBS yüzde 7,52 ve Euro yüzde 10,22 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 5,53, BIST 100 endeksi yüzde 10,85, Amerikan Doları yüzde 16,71, DİBS yüzde 17,68 ve Euro yüzde 20,09 ve oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.