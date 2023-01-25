Arçelik'ten 2.7 milyar net kâr
Arçelik, 2022 yılının dördüncü çeyreğinde net kârını yüzde 198 artırarak 2.66 milyar liraya çıkardı.
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Arçelik, 2022 yılının son çeyreğinde 39 milyar 192 milyon TL net satış geliri elde ederken, 2,66 milyar TL net kar elde etti.
Şirket 2022 net kârını yıllık yüzde 45 artışla 4 milyar 723 milyon TL'ye çıkardı.
Mali tablolara ilişkin değerlendirmede; son çeyrekte fiyat artışları, Türkiye’deki yüksek satış adetleri ve TL'nin değer kaybının etkisiyle yıllık yüzde 74'lük güçlü gelir artışı yakalandığı bildirildi.
Arçelik Finansal Sonuçlara ilişkin sunum