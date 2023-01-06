ArcelorMittal'ın Erdemir’deki payı yüzde 10.1'e indi

Dünyanın en büyük çelik üreticisi ArcelorMittal, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları’ndaki (Erdemir) hisselerinin yüzde 2'sini daha sattı. Satış, Borsa İstanbul 100 Endeksinin 2 Ocak’ta rekor seviyeden kapanmasını sağlayan hisse rallisinin ardından geldi.

Dünyanın başlıca çelik üreticilerinden ArcelorMittal'in Erdemir'deki hisseleri Expert Placement Services Limited ve Arcelor Investment Services adlı iki bağlı ortaklığın elinde bulunuyor. Erdemir'in hissedarlık yapısının KAP'ta yer alan bilgilerine göre Expert Placement Services'in elindeki hisselerin oranı 29 Aralık'tan bu yana iki puan azalırken, iki şirketin Erdemir'deki toplam payı yüzde 12.1 düzeyinden bu sabah itibarıyla yüzde 10.1'e geriledi.

Expert Placement Services'deki Erdemir hisselerin nominal değeri bu dönemde 245.3 milyon liradan 175.3 milyon liraya indi.