Arsan Tekstil tüm endekslerden çıkarıldı

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada işlem sırası kapatılan Arsan Tekstil paylarının, devam eden kapalılık hali 5 işlem gününü geçtiğinden BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti gereğince 20.02.2023 tarihinden itibaren kapsamında bulunduğu tüm endekslerden çıkarılacağı duyuruldu.

Arsan Tekstil son KAP açıklamasında üretim tesislerinde hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini yeniden faaliyete geçilebilmesi için alınması gereken tedbirlerin ve işlemlerin sigorta şirketinin hasar tespit çalışmalarının sonuçlanmasının ardından belirleneceğini açıklamıştı.

Borsa İstanbul'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

06.02.2023 tarihli BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu'na (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109676) istinaden işlem sırası kapatılan Arsan Tekstil payları, devam eden kapalılık hali 5 işlem gününü geçtiğinden BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'nin 8.1. maddesi gereğince 20.02.2023 tarihinden itibaren kapsamında bulunduğu tüm endekslerden çıkarılacaktır.