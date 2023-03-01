Arzum'un 2022 net karı 40,6 milyon TL oldu

Arzum Elektrikli Ev Aletleri, 2022 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, yılın tamamında 1,5 milyar TL satış geliri elde eden Arzum'un esas faaliyet kârı yüzde 68,4 artışla 158,5 milyon TL'ye ulaştı.

FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi karı) sonucu 170,9 milyon TL olan Arzum'un öz kaynakları 200 milyon TL'yi geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum İcra Kurulu Başkanı Arda Altınok, "Pandemi etkilerinin azaldığı 2022 yılında dünyamız birçok politik, askeri, üretim, ham madde ve enerji gibi krizlerle mücadele etmek zorunda kaldı. Ukrayna-Rusya savaşı ülkeler arası dengeleri yeniden şekillendirirken, enerji, tedarik, ham madde ve çip krizi sonucu artan fiyatlar, tüm ekonomileri ve sektörleri yeni ve bir o kadar da zorlu bir sınava tabi tuttu. Dünyada bu gelişmeler yaşanırken, ülkemizde artan enflasyon, döviz kurları, ham madde fiyatları ve işçilik maliyetleri ile üreticiler zorlu bir mücadele içine girdi." ifadelerini kullandı.

Küçük ev aletleri sektörünün, hayatın devamlılığı için zorunlu sektörler arasında yer alması ile istikrarını ve gücünü korumayı başardığını aktaran Altınok, "Finansmana erişimin de zorlaştığı bu dönemde 55 yılı aşkın köklü geçmişimiz, çevik yapımız ve piyasaları iyi okumamız sayesinde tahvil izni ile finansman erişiminde alternatif yollar üretmemiz, etkin risk yönetimi kabiliyetimizle Türkiye ve dünya genelinde yaşanan zorlu yılı büyük bir başarı ile kapattık. 2022'de yolumuza kararlılıkla devam ederek reel büyümemizi koruduk. Stratejimizin temeline oturttuğumuz sürdürülebilir büyümeyi 2022'de de sağladık ve net satışlarımızı artırdık." değerlendirmesinde bulundu.

"İç pazarda da oldukça güçlü satış rakamlarına ulaştık"

Arda Altınok, 2022 yılında iç pazarda da oldukça güçlü satış rakamlarına ulaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yerli ve global birçok oyuncunun zorlu rekabet koşullarıyla yer aldığı iç pazarda satışlarımızı ciddi oranlarda artırarak adette yüzde 10,8 pay ile ikinci marka olduk. Ciroda ise en yüksek pazar payına sahip ilk 6 marka arasında yer aldık. İç satışlarda elde ettiğimiz başarımızın altında günün trendlerini çok iyi okuyarak, kullanıcı ihtiyaç ve beklentilerine yeni teknoloji, hizmet ve ürünlerle cevap vermemiz yatıyor. Bu doğrultuda 2022 yılında 71 adet yeni ürünü kullanıcılarımızla buluşturduk. 2022'de sektöre yeni bir yön veren sıcak hava fritözü trendine biz de yeni ürünlerimiz Arzum Airtasty sıcak hava fritözlerimiz ile eşlik ettik. Sıcak hava fritözü, hem sektör için hem de Arzum için gerçek bir fırsat oldu ve yaklaşık 20 bin adetlik oldukça güçlü satış rakamlarına ulaştık. Airtasty, 2022'de en çok satan ürünlerimiz arasına girdi."

"Global bir marka olma yolunda emin adımlarla yürüyeceğiz”

Satışlarının yaklaşık yüzde 11'lik kısmını yurt dışı satışlardan elde ettiklerini bildiren Altınok, "Gıda hazırlama, pişirme ve kızartma, sıcak içecek hazırlama, temizlik, kişisel bakım ve ütü olmak üzere 6 ürün kategorisinde, 650 ürünümüzle tasarım ve inovasyonu odağımıza alarak geliştirdiğimiz teknolojik ürünlerimizle dünyada milyonlarca kişiye ürünlerimizle ulaşıyoruz. Arzum olarak 2022'de yurt dışı odağımızı sürdürdük. Önümüzdeki yıllarda da global marka olma yolunda emin adımlarla yürümeye, ürün çeşitliliğimizle farklı coğrafyalardaki tüketiciye hitap etmemizi sağlayacak adımları atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Altınok, 6 yıl önce belirledikleri global stratejileri doğrultusunda ciddi adımlar attıklarını ve özellikle hedef pazarlarda önemli bir ivme yakaladıklarını bildirdi.

Global hedefleri hızlandırmak ve ABD pazarındaki mevcut operasyonları daha da büyütmek amacıyla fizibilite çalışmalarını hızla tamamladıklarını belirten Altınok, Kasım 2022 itibarıyla ABD'de şirket kurduklarını ve yüzde 100 bağlı ortaklıkları olan bu şirketle Türkiye'de başarıyla yürüttükleri iş modelini yurt dışına taşıyacaklarını kaydetti.

"2023, karlılık ve verimlilik odağını daha başarılı yönettiğimiz bir dönem olacak"

Arzum İcra Kurulu Başkanı Altınok, 2022'nin Arzum için insan kaynağı anlamında da güçlü bir yatırım yılı olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Global hedeflerimiz ve büyüme stratejilerimiz doğrultusunda yönetim kadromuzda yeni ve güçlü bir yapılanma gerçekleştirdik. Dünyada pek çok başarılı örneği olan CO-CEO sistemine geçtik. Bu sistemle Arzum'un 3 üst düzey yöneticisi birer yıl arayla icra kurulu başkanlığını üstlenecek. Yeni sistemin, Arzum'un globalleşme ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine büyük katkısı olacağına inanıyoruz. İnsan kaynağı yatırımlarımızı şirketimizin tüm pozisyonlarında sürdürdük. İnsan kaynağında kadınlara ağırlık verdik ve Arzum'da kadın çalışan oranımızı yüzde 45'e taşıdık. Bununla birlikte Arzum'da yönetim kurulundaki kadın oranımızın yüzde 33 olduğunu gururla söylemek isterim. Arzum olarak, İş Portföy ve Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) iş birliği ile Borsa İstanbul AŞ tarafından yapılan analizler sonucunda hesaplanan ve cinsiyet eşitliği konusuna önem veren şirketlerin bulunduğu 'Kadın Dostu Şirketler Hisse Senedi Endeksi'nde yer aldık. Ayrıca, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Politikamızı yürürlüğe alarak 2030 yılına kadar kadın çalışan oranımızın yüzde 30'un altına inmeyeceğini ve hedefimizin her zaman bu oranı yüzde 50'ye taşımak olduğunu yönetim kurulu seviyesinde tasdik ederek kamuoyu ile paylaştık.

Önümüzdeki yıllarda da hedeflerimizin merkezine, istikrarlı, sürdürülebilir reel büyümeyi alarak, bu büyük pastadaki payımızı artırmayı amaçlıyoruz. 2023'te global satışta büyümemizi sürdürmeyi, AR-GE, tasarım ve inovasyon odağımızı korumayı, e-ticaret ve dijitalleşme yatırımlarımıza devam etmeyi ve tüketicimizle aramızdaki bağı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. 55 yılı aşkın deneyim, farklı kategorilerde dengeli ürün portföyü, çoklu ve yaygın satış kanalı, kuvvetli inovasyon kültürü, çevik ürün geliştirme ve AR-GE faaliyetleri, farklı piyasa koşullarında istikrarlı finansal performanstan oluşun dayanıklı iş modelimizi sürdürmeye önümüzdeki yıl da devam edeceğiz. Yenilikçi uygulama ve ürünlerimizle sektörde fark yaratmayı sürdüreceğiz. Küçük ev aletlerinde adet bazında liderliğimizi sürdürmek en önemli hedeflerimizden biri. 2023, karlılık ve verimlilik odağı ile finansman maliyetlerini daha da başarılı yönettiğimiz bir dönem olacak.

Kullanıcılarımızın beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürünler geliştirerek fırsatları değerlendirmeye, sunduğumuz yenilik ve farklılıklarla sektöre öncülük etmeye devam edeceğiz. Tüm hedeflerimizde başarıya ulaşmak adına dijitalleşme yolculuğumuz da tüm hızıyla sürecek. 2023 dijital dönüşüm yatırımlarımızı SAP–ERP geçişi ile hızlandıracağız."