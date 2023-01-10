Astor Enerji, talep toplamaya başlıyor

ANKARA (EKONMİ)

Transformatör ve anahtarlama ürünleri üreticisi Astor Enerji, pay başına 12.5 lira sabit fiyatla 11-12-13 ocak tarihleri arasında talep toplamaya başlıyor.



Halka arzla ilgili açıklama yapan Astor Enerji Genel Müdürü Hakan Ünsal, halka arzla birlikte kurumsal yapının daha da güçleneceğini belirterek, uluslararası pazardaki payının artacağını söyledi.



“Tüm şeffaflığımızla kurumsal, halka açık bir marka olarak büyümemize devam etmek istiyoruz” diyen Ünsal, TEB Yatırım liderliğinde toplam 40 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığıyla pay başına 12,50 TL sabit fiyatla talep toplamanın 13 Ocak Cuma günü sona ereceğini aktardı.

Buna göre 148 milyon lira nominal değerli paylar sermaye artırımı, 27 milyon TL nominal değerli paylar ortak satışı olmak üzere ek satış hariç toplam 175 milyon TL nominal değerli payların halka arzının büyüklüğü yaklaşık 2,19 milyar lira olacak.



Ek satışın gerçekleşmesi halinde 35 milyon TL nominal değerli payların ortak satışı ile ek satış dahil toplam 210 milyon TL nominal değerli payların halka arz büyüklüğü yaklaşık 2,63 milyar TL’ye ulaşacak.

Son teknoloji ile donatılmış Avrupa’nın en büyük transformatör üretim tesislerinden olan fabrika yanı sıra Ar-Ge Merkezi ve Avrupa’nın en büyük kapasitesine sahip laboratuvarlarına sahip olduklarına değinen Hakan Ünsal, “6,6 MW kurulu güce sahip çatı Güneş Enerji Santrali’miz ve bugün bin 500’ün üzerinde çalışanımızla Türkiye’nin yanı sıra dünyada 90’ın üzerinde ülkeye ürünlerimizi ulaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Halka arz geliri yatırıma ayrılacak

Halka arzdan elde edilecek geliri şirketin yurt içi ve yurt dışında büyümesini destekleyecek yatırımlar için kullanacaklarının altını çizen Hakan Ünsal, “Türkiye'deki yerli üretici olarak liderliğimizi sürdürürken, yurt dışı pazarlarındaki mevcut varlığımızı geliştirmek ve genişletmek amacıyla kapasitemizi, ürün gamımızı geliştirecek ve işletme sermayemizi güçlendireceğiz. Ar-Ge çalışmalarımızı, başta yenilenebilir enerji sektörünün ihtiyaçlarına cevap veren teknolojik ürünlerimizi geliştirmek olmak üzere endüstrinin talebi olan özgün ürünler ile arttıracağız” dedi.



Üretim tesisinde verimlilik artışı, yeni makine-ekipman ve sistem alınması, yeni hatların açılmasının da öncelikleri arasında bulunduğunu söyleyen Ünsal, “Bu yatırımlara ek olarak ana faaliyetlerimizi destekleyen nitelikteki arsa üzeri güneş enerji santrali (GES) yatırımı, elektrikli araç şarj istasyonlarının yatırımları ve bu istasyonların kurulu güçlerinin kapasite artırımları için gerekli altyapı yatırımları da gelecek yatırım planlarımız içinde yer alıyor” şeklinde konuştu.



TEB Yatırım Genel Müdürü Yazıcı: Borsanın en gözde şirketlerinden biri olacak

Halka arz sürecine ilişkin açıklama yapan TEB Yatırım Genel Müdürü Selim Yazıcı ise Türkiye’nin önemli sanayi kuruluşlarından birisinin halka arsına liderlik etmekten onur duyduklarını söyledi.

Astor’un BIST’in en gözde şirketlerinden birisi olacağını ifade eden Yazıcı, “Son derece stratejik bir sektörde faaliyet gösteren Astor Enerji, en büyük yerli üretici olarak, başarılı ihracat performansı ile ön plana çıkıyor. Astor Enerji’nin halka arzının Borsamızın ihtiyacı olan ve üretim, istihdam, ihracata önemli ölçüde katkı sağlayan sanayi firmalarının bireysel ve kurumsal yatırımcılara açılması yolunda önemli bir mihenk taşı olacağını düşünüyoruz” dedi.

Nakit kar payı dağıtmayı hedefliyor

Astor Enerji’den yapılan açıklamaya göre; şirket 2019’da 1,1 milyar TL ciro elde ederken, 30 Eylül itibarıyla son 1 yılda yaklaşık 5,7 milyar TL ciro, 1,6 milyar TL FAVÖK ve 1,4 milyar TL net kara ulaştı. Şirket, dağıtılabilir karının asgari yüzde 30’unu nakit kar payı olarak dağıtmayı hedefliyor.