Astor, Söke ve SDT borsa yolunda

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Astor Enerjinin pay başına 12,50 liradan, Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaretin pay başına 7,50 liradan, SDT Uzay ve Savunma Teknolojilerinin pay başına 32 liradan halka arzını onayladı.

Astor'da 2.6 milyar lira bekleniyor

Astor Enerji'nin halka arzında sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle 175 milyon lira nominal değerli hisse, hisse başına 12.5 liradan satılacak. Ek talep olması halinde ortaklardan Feridun Geçgel'e ait 35 milyon lira nominal değerli hisse daha satılabilecek. Ek satış dahil hisselerin tamamının satılması halinde halka arz büyüklüğü 2.6 milyar lira, açıklık oranı yüzde 21 olacak. Sermayenin 148 milyon lira nominal tutarda artışıyla şirketin sağlayacağı yaklaşık 1.85 milyar lira gelirin yüzde 50 ila yüzde 60'ı yeni ürün ve kapasite artırımı yatırımlarında, ayrıca yabancı ülkelerde yatırım için kullanılacak. Geri kalan tutarın yaklaşık yarısı işletme sermayesinin güçlendirilmesi, kalanı finansal borçların ödenmesine ayrılacak.

Söke'de halka arz geliri yatırımlara gidecek

Ulusoy Un'a ait olan un üreticisi Söke Değirmencilik'in halka arzında, sermaye artırımı yöntemiyle 77.5 milyon lira nominal değerli hisse, hisse başına 7.5 liradan satılacak. Hisselerin tamamının satılması halinde halka arz büyüklüğü 581.3 milyon lira, halka açıklık oranı yüzde 20.1 olacak. Sermaye artışıyla sağlanacak olan 581.3 milyon lira gelirin yaklaşık dörtte biri fabrikalardaki enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla güneş enerjisi santrali yatırımına, yüzde 25-35'i depo kapasite artışı ve unlu mamuller tesisi yatırımına, yüzde 30-40'ı işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması için kullanılacak.

SDT'nin yüzde 21.1'i halka açılıyor

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri'nin halka arzında ortak satışı ve sermaye artırımı yöntemiyle 12.3 milyon lira nominal değerli hisse, hisse başına 32 liradan satılacak. Hisselerin tamamının satılması halinde halka arz büyüklüğü 392.2 milyon lira, halka açıklık oranı yüzde 21.1 olacak. Sermaye artışıyla sağlanacak olan gelirin yaklaşık yüzde 70'i yeni şirket yerleşkesinin yapımı ve üretim kapasitesinin artışı için, yüzde 20'si Ar-Ge faaliyetlerinde, yüzde 10'u işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılacak.