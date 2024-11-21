  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Asya borsaları Güney Kore hariç negatif seyrediyor
Takip Et

Asya borsaları Güney Kore hariç negatif seyrediyor

Asya borsalarında Güney Kore hariç satış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Asya borsaları Güney Kore hariç negatif seyrediyor
Takip Et

Küresel piyasalarda, çip üreticisi Nvidia'nın finansal sonuçlarının ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Asya tarafında ise Nvidia'nın bilançosu sonrasında Güney Kore hariç negatif seyrediyor.

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru'nun, Peru'daki Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde Trump'a karşı "zıt" bir tutum içerisinde olmadığını söyledi. Şigeru'nun bu açıklamaları ve sergilediği tavırlar, ülkesinde eleştiri konusu oldu.

Dolar/yen paritesi yeni işlem gününde yüzde 0,5 düşüşle 154,77 seviyesinde seyrediyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 değer kaybıyla 38.18 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,2 artışla 2.487 puandan kapandı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 düşüşle 19.631 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 azalışla 3.365 puan seviyesinde işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 düşüşle 77.108 puanda bulunuyor.

Goldman Sachs, 2025’te borsalardan umutluGoldman Sachs, 2025’te borsalardan umutluFinans

 

Finans
Goldman Sachs, 2025’te borsalardan umutlu
Goldman Sachs, 2025’te borsalardan umutlu
‘Kriz Kahini’ Roubini, Trump’tan koruyan yatırım fonunu piyasaya sürdü
‘Kriz Kahini’ Roubini, Trump’tan koruyan yatırım fonunu piyasaya sürdü
Piyasalarda gözler TCMB'nin faiz kararında!
Piyasalarda gözler TCMB'nin faiz kararında!
Dolar/TL bugün ne kadar? (21 Kasım 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (21 Kasım 2024 dolar - Euro fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (21 Kasım 2024 güncel altın satış fiyatları)
21 Kasım 2024 güncel altın satış fiyatları...
Sterlin'de yön neresi? İşte dev bankanın tahmini
Sterlin'de yön neresi? İşte dev bankanın tahmini