Asya borsaları Güney Kore hariç negatif seyrediyor

Asya borsalarında, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik artan faiz indirimleri beklentilerine karşın, makroekonomik verilerden alınan sinyallerle Güney Kore hariç negatif bir seyir öne çıkıyor.

Küresel piyasalar yeni haftaya Fed'in faiz indirimine yönelik iyimserliklerle başlarken Asya tarafında Güney Kore hariç satıcılı bir seyir izleniyor.

Fed'in beklentilerden daha fazla gevşeyebileceği tahminleriyle geçen hafta yüksek kalan risk iştahı yeni haftada bölgesel ekonomik gelişmelerden kaynaklı azaldı.

Öte yandan bu hafta Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararı takip edilecek. BoJ'un faiz kararı toplantısı ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya'ya yönelik ithalatta gümrük vergisi oranını düşürmeyi öngören kararnameyi imzalamasının ardından düzenlenen ilk toplantı olma özelliğini taşıyor.

Piyasalarda BoJ'un faiz oranlarını artırmak için henüz acele etmediği yönünde bir görüş birliği olsa da dikkatler BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın basın toplantısına ve yakın gelecekte bir faiz artışı sinyali verip vermeyeceğine odaklanacak.

Bölgedeki haber akışına göre, Güney Kore yönetimi hisse senedi yatırımcıları için sermaye kazancı vergisi eşiğini düşürmeye yönelik planından vazgeçti.

Çin'de açıklanan verilerin kötü gelmesi ülkede ekonomideki yavaşlamanın derinleştiğini ortaya koydu. Çin'de ağustos ayına ilişkin perakende satışlar yıllık yüzde 3,4, sanayi üretimi de yüzde 5,2 artarak beklentilerin altında gerçekleşti. Ülkede temmuz ayında perakende satışlar yüzde 3,7, sanayi üretimi ise yüzde 5,7 artmıştı. Ülkede sanayi üretimi Ağustos 2024'ten bu yana en yavaş artışını gerçekleştirdi.

Bugün Japonya piyasalarında tatil nedeniyle işlem gerçekleşmezken Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 yükselişle 3.407 puanda kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 kayıpla 3.862 puandan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 düşüşle 26.312 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da da Sensex endeksi de önceki kapanışının hemen altında 81.904 puanda seyrediyor.

