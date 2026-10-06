Asya borsaları Güney Kore hariç pozitif seyrediyor

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Orta Doğu'daki gerilimin dolaylı etkileriyle yükselen tahvil faizleri ekonomiler için önemli bir risk unsuru olmaya devam ederken, yaklaşan bilanço sezonu öncesi yapay zeka ve teknoloji alanındaki iyimserlikler yatırımcı iştahını besliyor.

Analistler, yüksek borçlanma maliyetlerinin ekonomiler açısından orta ve uzun vadede endişe kaynağı olmayı sürdürdüğünü belirterek yatırımcıların yapay zeka alanındaki anlaşmalar ve bilanço sezonuna ilişkin güçlenen beklentilerin etkisiyle söz konusu riskleri şimdilik ikinci planda tuttuğunu ifade etti.

Geçen hafta ABD'de açıklanan verilerin iş gücü piyasalarının yavaş da olsa soğuduğuna işaret etmesiyle ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik "şahin" beklentilerin bu ay için zayıflaması yatırımcıların risk alma eğiliminin artmasında etkili oldu.

Asya borsalarında yapay zeka yatırımlarına yönelik iyimserlik hissedilirken Güney Kore'de ise yarı iletken şirketi SK Hynix'in hisseleri, şirketin ABD'deki iştiraki Solidigm'in olası halka arzı öncesi şirket yapısına ilişkin soru işaretleriyle yüzde 3,7 düştü.

Japonya'da dün bir miktar gevşeyen tahvil faizleri bugün yeniden yükseliş eğilimine geçerken, ülkenin 2 yıllık tahvil faizi yaklaşık 3 baz puan artışla yüzde 1,93, 10 yıllık tahvil getirisi de sınırlı artışla yüzde 3,10 seviyesinde bulunuyor.

Söz konusu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,89 azalışla 6.941 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,26 değer kazancıyla 70.826 puandan kapandı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 artışla 24.221 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,6 yükselişle 72.820 puan seviyesinde bulunuyor.

Çin piyasalarında bugün tatil nedeniyle işlem yapılmıyor.