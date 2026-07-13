Asya borsaları haftaya negatif başladı

Jeopolitik risklerden kaynaklı fiyatlamalar yeni haftada da piyasalar üzerindeki etkisini sürdürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari bir gemiye ateş açan İran'a karşı bu hafta üçüncü saldırı turunu başlattığını bildirdi.

ABD'nin İran'a saldırılarını yoğunlaştırmasından dolayı yeni haftada Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler küresel piyasalarda risk algısının yüksek seyretmesine neden olurken, İran, ABD'nin askeri saldırılarına misilleme olarak Körfez ülkelerine saldırılarını artırdı.

Güney Kore'de Kospi düşüşlere öncülük etti

Jeopolitik gelişmelerle Asya piyasalarında artan risk algısı başta teknoloji ve yarı iletken hisselerine satışlar getirdi. Bölgede en büyük kayıplar Güney Kore'deki Kospi endeksinde olurken, önemli yarı iletken üreticisi SK Hynix'in hisselerinde kayıplar yüzde 12'yi aştı.

Kurumsal tarafta Güney Koreli diğer bir yarı iletken üreticisi olan Samsung Electronics, bugün yaptığı açıklamada, yapay zeka altyapısında kullanılan bellek çiplerine yönelik artan talebi karşılamak amacıyla, Seul'ün güneyindeki Yongin şehrinde bulunan çip üretim tesisinin faaliyete başlama tarihini 2030-2031'den 2029'a çekmeyi hedeflediğini belirtti.

Talebe yönelik iyimser sinyaller ve haber akışına karşın olan Samsung Electronics'in hisseleri de haftaya sert düşüşle başladı.

Çin'i "Bavi Tayfunu" vurdu

Öte yandan, Çin'in doğusunda karaya ulaşan Bavi Tayfunu nedeniyle tahliye edilenlerin sayısı 2,4 milyonu aşarken, uçuşlar ve tren seferleri iptal edildi.

Tayfun nedeniyle Çin genelinde 2 bin 800'den fazla uçuşun iptal edilmesinin beklendiği bilgisi verilirken, Şanghay'daki havalimanlarında 650'den fazla uçuş iptal edildi. Hangcou'daki havalimanı pazar günü yaklaşık 300 uçuşu durdurdu.

Ayrıca tayfundan etkilenen eyaletlerde okullar tatil edilirken, iş faaliyetleri ve açık hava etkinlikleri iptal edildi. Çin'de, Bavi'den önce etkili olan Maysak Tropik Fırtınası'nın bölgede yol açtığı şiddetli sel felaketi nedeniyle 39 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 9 azalışla 6.807 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8 değer kaybıyla 67.350 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,4 düşüşle 3.903 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 kayıpla 24.162 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 77.387 puandan işlem görüyor.