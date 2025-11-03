Asya borsaları haftaya pozitif başladı

ABD'de bilanço sezonu takip edilirken, şirketlerin açıkladığı bilançolar piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Ticari tarafta ise Beyaz Saray, Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in vardığı ticaret anlaşmasının detaylarını paylaştı. Açıklamada, Çin'in, nadir toprak elementlerin ihracatına yönelik kısıtlamaları kaldıracağı ve fentanil üretiminde kullanıldığı belirlenen kimyasalların Kuzey Amerika'ya ihracatını durduracağı belirtildi.

Açıklamada, Çin'in ABD'den ithalata yönelik piyasa bazlı tarifelerden muafiyet sürecinin süresini uzatacağı ve bu muafiyetlerin 31 Aralık 2026'ya kadar geçerli olacağı ifade edildi.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD ve Çin devlet başkanlarının görüşmesine yönelik yaptığı değerlendirmede iki tarafın da bahar aylarından beri süregelen çalkantılı durum yerine, ilerleme kaydetmeye odaklı bir ortamda bulunmaktan memnun olduğunu vurguladı.

Bessent, ABD ile Çin'in anlaşmayı gelecek günlerde imzalayabileceğini belirterek, bunun kalıcı olacağına inandığını dile getirdi. Söz konusu gelişmelerle Asya tarafında yatırımcıların risk algısı azalırken, sektör ve hisse bazlı yükselişler dikkati çekti.

Asya'da teknoloji ve petrol rallisi

New York borsasında cuma günü görülen pozitif seyir haftanın ilk işlem gününde Asya piyasalarına da taşındı.

Güney Kore'de Kospi endeksinde işlem gören SK Hynix'in hisseleri yüzde 10,4, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 3,2 yükseldi. Çin'de Şanghay bileşik endeksinde ise teknoloji şirketi Xiomi'nin hisseleri yüzde 4 yükselişle işlem görüyor.

Ayrıca, dün Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 8 üyesinin, gelecek yılın ilk çeyreğinde üretim artışını erteleme kararının ardından piyasalarda arz fazlası endişelerinin hafifledi.

Söz konusu karar petrol şirketlerine olumlu yansırken, Çinli petrol şirketlerinde de yükselişler Şanghay bileşik endeksindeki pozitif seyirde etkili oldu.

Çin'de imalat sanayi aktivitesi geçen aya göre daha az arttı

Öte yandan, bugün Çin'de açıklanan makroekonomik veriler ülkede ekonomiye dair endişelerin devam ettiğini ortaya koydu.

Çin'de ekim ayına ilişkin RatingDog imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,2'den 50,6'ya geriledi. İmalat sanayi aktivitesi 50 olan eşik değerin üstünde gelerek güçlü kalmayı sürdürse de geçen aya göre düşüş kaydetti.

Ekim ayında ticaret belirsizliklerinden dolayı ihracat siparişlerinin azalması ülkedeki imalat sanayi PMI verisinin gerilemesine neden oldu.

Analistler, imalat alanının en ülkede en çok öne çıkan sektör olduğunu ifade ederek, Çin yönetiminin ülke ekonomisini desteklemek için daha fazla teşvik açıklamasının beklendiğini söyledi.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,78 artışla 4.221,9 puanla rekor seviyeden tamamladı. Japonya borsasında bugün tatil nedeniyle işlem yapılmıyor.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 3.973 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 kazançla 26.190 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da da Sensex endeksi yatay seyirle 83.870 puanda seyrediyor.