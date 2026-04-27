Asya borsaları haftaya rekorlarla başladı

Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin haber akışı piyasaların odağında olmayı sürdürürken ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu İran ile müzakere yapmak üzere İslamabad'a gitmeye hazırlanan ABD ekibinin uçuşunu iptal ettiğini açıkladı. Ekipte Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner bulunuyordu.

Son olarak ABD basınında yer alan haberlere göre, İran'ın müzakerelerdeki çıkmazı aşmak amacıyla Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve çatışmaların sona erdirilmesini önerdiği, nükleer müzakerelerin ise daha sonraki bir aşamaya bırakılmasını teklif ettiği bildirildi.

Söz konusu gelişmelerin ardından müzakere sürecine yönelik iyimserliklerle küresel risk iştahında toparlanmalar öne çıkarken hafta sonunda artan endişeler bir nebze de olsun yatıştı.

Yatırımcıların ABD/İsrail ve İran arasındaki sıcak çatışma ihtimallerinin azaldığını değerlendirmesi ve enerji fiyatlarındaki düşüş beklentisi risk iştahının artmasında etkili oldu.Teknoloji hisselerindeki primlerle Asya tarafında Hong Kong hariç pozitif bir seyir izleniyor.

Güney Kore'de Hanmi Semiconductor'ın hisseleri yüzde 26,1 arttı

Artan risk iştahı ve bölgedeki teknoloji hisselerindeki yükselişler yeni haftada da etkili olmayı sürdürdü. Güney Kore ve Japonya'da borsalar rekor tazeledi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksinde işlem gören ve yarı iletken endüstrisi için test ekipmanı üreten Advantest'in hisseleri yüzde 7, elektronik ekipman üreticisi Fujikura'nın hisseleri yüzde 5,2 ve yarı iletken imalatçısı Tokyo Electron'un hisseleri yüzde 2,9 kazançla işlem gördü.

Güney Kore'de Kospi endeksindeki yarı iletken imalatçılarından Hanmi Semiconductor'ın hisseleri yüzde 26,1, SK Hynix'in hisseleri yüzde 5,5 ve Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 2,1 arttı.

Hanmi Semiconductor hisselerindeki yükselişte, Yönetim Kurulu Başkanı Kwak Dong-shin'in kişisel fonlarıyla 3 milyar won (2,2 milyon dolar) tutarında şirket hissesi satın almasının, şirketin teknolojik kapasitesine ve gelecekteki büyümesine duyulan güvenin güçlü bir göstergesi olarak değerlendirilmesi etkili oldu.

Yarın BoJ'un politika faizini sabit tutması bekleniyor

Merkez bankaları tarafında ise gözler yarın açıklanacak Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararına çevrildi.

Ülkede ekonomik görünüm ve enflasyon görünümüne ilişkin belirsizliklerin artması nedeniyle Japonya Merkez Bankasının (BoJ) gelecek hafta faiz artırımını pas geçmesi bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, BoJ'un gelecek hafta politika faizini yüzde 0,75'te sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken faiz artırım tahminleri için haziran ayı öne çıkıyor.

Geçen hafta açıklanan verilere göre Japonya'da mart ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 1,5 ile beklentileri geride bıraktı. Söz konusu veri yüzde 2 hedefinin altında gerçeklemişti.

Asya-Pasifik ülkelerinin askeri harcamaları artıyor

Öte yandan, Asya-Pasifik ülkelerinin askeri harcamalarının, küresel düzeyde artan belirsizlik ve güvenlik kaygıları nedeniyle 2025'te yüzde 8,1 artarak, 2009'dan bu yana en hızlı yükselişi kaydettiği bildirildi.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) yayınladığı "Dünyada Askeri Harcama Eğilimleri" raporunda, Orta Doğu'nun hariç tutulduğu Asya ve Okyanusya bölgesindeki ülkelerin askeri harcamalarının, 2025'te 681 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Raporda, ABD'nin ardından dünyada en fazla askeri harcama yapan ülkesi olan Çin'in askeri harcamalarının, 2025'te yıllık yüzde 7,4 artışla 336 milyar dolara ulaştığı ve gayrisafi yurt içi hasılaya oranının yüzde 1,7 olduğu ifade edildi.

Ayrıca, Japonya'nın askeri harcamalarının yıllık yüzde 9,7 artışla 62,2 milyar dolara ulaştığı kaydedilen raporda, ülkenin askeri harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının yüzde 1,4 ile 1958'den bu yana en yüksek seviyeye çıktığı vurgulandı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 artışla 60.296 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,2 yükselişle 6.615 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 4.085 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi bir önceki kapanışına göre yüzde 0,2 düşüşle 25.919 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,6 kazançla 77.090 puan seviyesinde bulunuyor.