Asya borsaları Hindistan hariç negatif seyrediyor

Analistler, Trump'ın söz konusu tutumunun 30 gün süreyle ertelenen Kanada ile Meksika'ya yönelik tarifelerin "zamanında ve planlandığı şekilde ilerlediğini" ifade etmesinin ticaret savaşı endişelerini artırdığını kaydetti.

Bugün, Güney Kore Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 2,75 seviyesine çekti. Bankadan yapılan açıklamada, hane halkı borcunda devam eden yavaşlamayla birlikte enflasyonun dengelendiği kaydedilerek, büyümede yavaşlamanın beklendiği, bu nedenle faiz oranını daha da düşürmenin ve ekonomi üzerindeki aşağı yönlü baskıyı hafifletmenin uygun olduğuna karar verildiği ifade edildi.

Öte yandan, bölge genelinde teknoloji hisseleri öncülüğünde satıcılı seyir öne çıkarken, cuma günü ABD'nin yayımladığı Çin kaynaklı yatırımların engellenmesini öngören, "Önce Amerika Yatırım Politikası" başlıklı genelge ve Trump'ın Kanada ile Meksika'ya gümrük vergisi uygulama kararları bölgedeki risk algısının yüksek kalmasında etkili oluyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 düşüşle 38.225 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 kayıpla 2.630 puandan kapandı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 azalışla 23.080 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 3.348 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 74.625 puanda seyrediyor.