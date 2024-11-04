Asya borsaları Hindistan hariç pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar, haftaya pozitif seyirle başlarken, bu hafta gözler ABD Başkanlık seçimleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına çevrildi.

Asya borsalarında da Hindistan hariç pozitif bir seyir izlenirken, bugün başlaması ve cuma gününe kadar sürmesi beklenen Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi toplantısı takip edilecek.

Analistler, toplantıda ülke ekonomisini canlandırmak için mali teşviklerin açıklanmasının beklendiğini ve ABD'deki seçim sonuçlarının bu mali teşvikin boyutunu etkileyebileceğini kaydetti.

Dolar/yen paritesi yeni haftada yüzde 0,2 düşüşle 151,9 seviyesinde seyrediyor.

Kapanışa yakın Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 yükselişle 2.583 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 artışla 3.292 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 kazançla 20.543 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 1,7 düşüşle 78.398 puandan işlem görüyor.

Japonya'da tatil nedeniyle piyasalar bugün kapalı olacak.