Asya borsaları Hindistan hariç pozitif seyrediyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden alacağına yönelik haberler küresel piyasalardaki risk iştahını azaltıyor.

Analistler, Asya borsalarında yükselişler görülmesine karşın ABD'nin ticaret politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle yükselişlerin sınırlı kaldığını söyledi.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da haziran ayına ilişkin dış ticaret 153,1 milyar yen fazla verdi. Aynı dönemde ülkenin ihracatı yüzde 0,5 düşerken, ithalatı yüzde 0,2 arttı. Japonya'nın ihracatı mayıs ayında da yüzde 1,7 azalış kaydetmişti.

Analistler, Japonya'nın henüz ABD ile bir ticaret anlaşmasına varamamasının yanında ihracat verisinin üst üste ikinci ayda düşmesinin ülkede teknik resesyon endişelerini güçlendirdiğini söyledi. Ülkenin ABD'ye ihracatı da haziranda düşüşünü sürdürerek yüzde 11,4 azalırken, ABD'ye otomobil ihracatı aynı dönemde yüzde 26,7 geriledi.

Öte yandan, ülkede tarife baş müzakerecisi Ryosei Akazawa, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Japon Hükümetinden yapılan açıklamada "Taraflar ABD'nin gümrük vergisi önlemleri konusundaki tutumlarını karşılıklı olarak yeniden teyit etti ve derinlemesine görüşmeler gerçekleştirdi." denildi. Açıklamada, Tokyo'nun bu konuda Washington ile diyaloğu sürdüreceği belirtildi.

Japonya'daki Danışman Meclisi seçimlerine ilişkin belirsizlikler de piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. Ülkede yapılan bir ankete göre, 20 Temmuz'daki Danışman Meclisi (Sangiin) seçimlerinde iktidardaki Liberal Demokrat Partinin 125 sandalyeden en fazla 40'ını kazanabileceği öngörülüyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,57 artışla 39.890 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,19 yükselişle 3.192,29 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 kazançla 3.515 puan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,1 primle 24.552 puandan işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 82.525 puan seviyesinde bulunuyor.