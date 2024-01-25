Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi

Analistler, Asya piyasalarında Çin Merkez Bankası (PBoC) Başkanı Pan Gongşıng'ın açıklamalarının risk iştahını beslediğini ifade etti. Pan, dün, banka ve kredi kuruluşları için zorunlu karşılık oranının 5 Şubat'tan itibaren 50 baz puan azaltılacağını belirterek, piyasaya yeterli nakit sağlanmasının amaçlandığı kararın, 1 trilyon yuan (yaklaşık 140 milyar dolar) nakit varlığı serbest bırakmasının beklendiğini bildirdi.

Söz konusu açıklamalarla birlikte dün Hong Kong'da Hang Seng endeksinde yükseliş yüzde 3,56'ya ulaşırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,8 değer kazandı.

Analistler, ülkede bir süredir ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, söz konusu adımın ülkedeki deflasyonist baskıyı azaltabileceğini ve risk iştahını beslediğini ifade etti.

Bu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 36.236 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 artışla 147,7 seviyelerinde işlem görüyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,03 yükselişle 2.470 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,8 değer kazancıyla 2.900 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 azalışla 70.510 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 2,1 primle 16.240 puanda bulunuyor.