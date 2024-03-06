Asya borsaları Hong Kong hariç geriledi

Analistler, küresel pay piyasalarının teknoloji hisselerinde görülen kar satışları öncülüğünde negatif bir seyir izlediğini belirterek, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunumun yanı sıra Çin Ulusal Halk Kongresi'nden (ÇUHK) gelecek haber akışının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

Bugünkü özel sektör istihdamına ilişkin verilerin yanı sıra JOLTS açık iş sayısı ve cuma günü açıklanacak istihdam raporu verilerinin de Fed'in önümüzdeki dönemde atacağı adımlara dair sinyaller verebileceğini aktaran analistler, Powell'ın bugün gerçekleştireceği sunumunun yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini söyledi.

Dün, Çin Başbakanı Li Çiang, Pekin'de düzenlenen ÇUHK yıllık genel kurulunda hükümetin çalışma raporunu ve bütçe taslağını meclise sundu.

Çin'in Gayri Safi Yurt içi Hasılasının (GSYH) 2023'te yüzde 5,2 artışla 126 trilyon yuanı (yaklaşık 17,5 trilyon dolar) aştığını ifade eden Çin Başbakanı Li Çiang, 2024'te "yüzde 5 civarında" büyüme hedeflediklerini belirtti.

Analistler, bugün de Çin ekonomi yönetiminin basın açıklaması yapmasının beklendiğini vurgulayarak, Çin hükümetinin ekonomiyi destekleyici yeni teşvik paketleri açıklayacağına yönelik beklentilerin sıcaklığını koruduğunu dile getirdi.

Söz konusu gelişmelerle, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 3.040 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 azalışla 2.641 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi önceki kapanışının hemen altında günü 40.090 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yatay seyirle 150 seviyesinde bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 düşüşle 73.380 puan seviyesinde işlem görürken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 artışla 16.440 puanda seyrediyor.