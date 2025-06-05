Asya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyor

Küresel piyasalarda ise ABD'de gümrük tarifeleri ile iş gücü piyasasından gelen sinyallerin büyümeye yönelik riskleri tekrar artırmasının etkisiyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

ABD ve Çin arasındaki ticaret uzlaşısı sonrası hafta başında tekrar güç kazanan ticari restleşmelerin süreceği endişesi yerini ılımlı, müzakereci bir görünüme bırakırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yakın zamanda görüşeceğini belirtmesi yatırımcılar tarafından olumlu karşılandı.

Öte yandan, Güney Kore'de seçimin ardından siyasi belirsizliklerin sonlanmasıyla Kospi endeksindeki alıcılı seyir dikkati çekiyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Çin'de mayıs ayı Caixin hizmet sektörü PMI 51,1 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bileşik PMI ise 49,6 seviyesinde gelerek öngörülerin altında gerçekleşti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 azalışla 37.532 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 artışla 2.812 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükselişle 3.382 puandan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 kazançla 23.832 puandan işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,4 primle 81.338 puan seviyesinde bulunuyor.