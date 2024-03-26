Asya borsaları karışık seyrediyor

Dünyanın önde gelen merkez bankaları yılın ilk çeyreğindeki toplantılarında çoğunlukla politika faizinde değişikliğe gitmezken, gelecek dönem politikalarına yönelik belirsizlikler varlık fiyatlarını baskılamayı sürdürüyor.

Dün, New York borsasındaki seyirde ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri etkili oldu.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic bu sene yalnızca bir faiz indirimi, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise 3 faiz indirimi beklediğini aktarırken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook ise faiz oranlarını düşürürken temkinli bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini bildirdi.

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da çekirdek enflasyon yüzde 2,3 artışla beklentilerin altında kaldı. Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki yendeki zayıflığı dizginlemek için herhangi bir önlemi göz ardı etmeyeceklerini dile getirdi.

Düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan dolar/yen paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 151,3 seviyesinde bulunuyor.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 Endeksi dünkü kapanışın hemen altında 40.398 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi son iki yılın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından gerilese de yüzde 0,6 primle 2.753 puandan günü tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 72.610 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,2'ye yakın yükselişle 3.031 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 artışla 16.702 puandan işlem görüyor.