Asya borsaları karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı politikalarının ticaret savaşlarını artıracağı ve ABD ekonomisini yavaşlatacağı endişeleriyle karışık bir seyir izlenirken, Asya borsalarında da Çin'in zayıf iç talebine işaret eden enflasyon verileri sonrasında karışık bir seyir hakim oluyor.

Çin'de tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüş, şubatta da devam etti. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 2,2 geriledi.

Analistler, Çin'deki iç talepte görülen zayıflığın ülke ekonomisi için önemli risklerden biri olarak öne çıktığını belirterek, yerel yönetimlerin borç riskleri ve gayrimenkul sektöründeki düşüşün dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'i olumsuz etkilemeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Bunun yanı sıra Çin'in ihracatındaki artış, yılın ilk iki ayında, ABD'nin ticari tarifeleri artırması ve ticaret savaşlarına ilişkin endişelerin etkisiyle yavaşladı. Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, Ocak-Şubat 2025 döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 artarak 539,94 milyar dolara ulaşırken, geçen yılın son çeyreğindeki artış ivmesinin gerisinde kaldı.

ABD'nin tarifeler konusundaki adımlarının bölgedeki ekonomik göstergeler üzerinde etkili olmaya başladığını ifade eden analistler, gelecek dönemde artan ticari risklerinin başta Çin olmak üzere bölge ülkelerinin ekonomik stratejilerini gözden geçirmesine neden olabileceğini ve mali teşvikleri artırabileceklerini aktardı.

Bugün açıklanan verilere göre Japonya'da ocak ayına ilişkin ayı cari işlemler dengesi 256,7 milyar yen açık vererek tahminlerin altında gerçekleşti. Öte yandan, Japon tahvil piyasalarındaki yükseliş de dikkati çekerken, 10 yıllık devlet tahvil getirileri yüzde 1,57 seviyesini görerek 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 36.990 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 artışla 2.570 puandan kapandı. Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 düşüşle 23.867 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 3.368 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 74.580 puanda seyrediyor.