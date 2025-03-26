Asya borsaları karışık seyrediyor

Gelecek hafta ABD'nin tarifeler konusunda alacağı kararlar ve diğer ekonomilerden gelecek karşılıklar başlıca soru işaretleri arasında bulunurken, ABD yönetiminin son dönemde konuya ilişkin ılımlı yönde gelişen tavrı dünya genelinde risk algısının azalmasına yardımcı oluyor.

Asya borsalarında ise karışık bir seyir öne çıkarken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, gıda maliyetlerindeki kalıcı artışların ekonomide yaygın enflasyona yol açması durumunda faiz oranlarını artırabileceklerini söyledi.

Japonya'da son dönemde görülen yüksek enflasyonun artan ithalat maliyetleri ve gıda fiyatlarından kaynaklandığını belirten Ueda, bu etkilerin zamanla ortadan kalkacağını ve bu nedenle para politikasını sıkılaştırmak için yeterli bir sebep oluşturmadığını ifade etti.

Öte yandan, Çin Merkez Bankası Danışmanı Huang Yiping, Çin ekonomisini desteklemek için çok büyük bir makro politika alanı bulunduğunu belirterek, yapısal zorlukların gelecekte çözülebileceğini söyledi.

Bölgede bugün açıklanan veriye göre, Japonya'da ocak öncü endeks 108,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, tahvil piyasalarındaki gelişmelerin elinde çok miktarda devlet tahvili tutan BoJ tarafından yakından takip edildiğini kaydetti.

Japonya'nın 10 yıllık devlet tahvil faizleri şu sıralarda yüzde 1,57 ile 2008'den bu yana en yüksek seviyelerinde seyretmeye devam ediyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 38.057 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 artışla 2.644 puandan kapandı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 değer kazanarak 24.737 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyirle 3.370 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışına göre yüzde 0,3 azalışla 77.783 puanda seyrediyor.