Asya borsaları karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi indirimi tasarısı ve uyguladığı ticaret politikalarının ülke ekonomisinin gidişatına dair soru işaretleri yaratması, tarifelerin ekonomik aktiviteyi yavaşlatacağı yönündeki endişelerle birlikte piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Asya tarafında Japonya'da beklentilerin üzerinde gelen tüketici enflasyonuyla birlikte Japonya Merkez Bankasının (BOJ) temmuz ayında faiz artışına gitme olasılığını artırması da fiyatlar üzerinde etkili oldu.

Japonya'da nisanda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde artarken, yıllık bazda yüzde 3,6 artarak öngörülere paralel gerçekleşti. Ülkede çekirdek TÜFE ise yüzde 3,5 artış kaydederek tahminleri aştı.

Analistler, Japonya’da beklentilerin üzerinde gerçekleşen tüketici enflasyonunun, özellikle çekirdek enflasyonun 2023 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasıyla birlikte, BOJ'un temmuz ayında faiz artışına gitme olasılığını artırdığını belirtti.

Japonya Başbakanı Ishiba Shigeru, ABD Başkanı Donald Trump ile gümrük vergileri, diplomasi ve güvenlik konularını görüşmek üzere 45 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti. Ishiba, gelecek ay yapılması planlanan G7 liderler zirvesi sırasında yüz yüze görüşme umutlarını paylaştıklarını söyleyerek, Japonya'nın ABD gümrük vergilerinin kaldırılmasını talep etme tutumunun değişmediğini de bildirdi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 37.140, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 düşüşle 2.592 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 azalışla seyirle 3.355 puandan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yatay seyirle 23.555 puandan işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,9 kazançla 81.656 puanda seyrediyor.