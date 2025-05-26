Asya borsaları karışık seyrediyor

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, dün yaptığı açıklamada G7 Liderler Zirvesi'nde ABD ile tarife müzakerelerini sürdürmeyi hedeflediklerini bildirdi. Haziran ayında Kanada'da düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi’nde ABD ile bir anlaşmaya varmayı hedeflediklerini belirten İşiba, bu kapsamda tarife müzakerelerini zirve süresince sürdürmeyi planladıklarını söyledi.

Analistler, Japonya ve ABD'nin tarifeler noktasında uzlaşıya yakın olduklarını belirterek, gelecek dönemde konuya ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Bölgedeki haber akışına göre, Güney Kore’de 3 Haziran'daki seçimlerin önde gelen adayı Lee Jae-Myung, seçilirse Kuzey Kore ile askeri hat da dahil iletişimi yeniden başlatmak istediğini söyledi.

Çin'le ilişkilerin önceki yönetimde çok kötüye gittiğini de belirten Lee, bu ilişkileri daha istikrarlı bir şekilde yürüteceğini ifade etti. Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 yükselişle 37.534, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2 artışla 2.644 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 azalışla seyirle 3.343 puandan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 düşüşle 23.321 puandan işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,5 kazançla 82.165 puanda seyrediyor.