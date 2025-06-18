Asya borsaları karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda, İsrail-İran geriliminin tetiklediği jeopolitik endişeler risk iştahını azaltırken, ABD'nin de tansiyonun yükseldiği bölgeye doğrudan müdahale edebileceği yönündeki haber akışı mevcut risklerin artmasına neden oluyor.

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) açıklayacağı faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Asya borsalarında karışık bir seyir öne çıkarken, Japonya'da bugün açıklanan verilere göre dış ticaret dengesi 637,6 milyar yen (yaklaşık 4,4 milyar dolar) ile tahminlerin altında açık verdi.

Bahsedilen ayda ülkenin ihracatı yıllık bazda yüzde 1,7, ithalatı yüzde 7,7 azaldı.

Ülkede, nisan ayı yıllık çekirdek makine siparişleri ise aylık bazda yüzde 9,1 azalırken, yıllık olarak yüzde 6,6 artış gösterdi.

Bölgede tarife haberleri de yakından takip ediliyor. Japonya Başbakanı Ishiba Shigeru, ABD ile gümrük vergisi görüşmelerinde anlaşmazlıkların sürdüğünü söyledi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 artışla 38.873 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 yükselişle 2.972 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 kazançla 3.389 puandan işlem görürken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 düşüşle 23.668 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi de önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 81.324 puan seviyesinde bulunuyor.