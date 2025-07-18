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Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları, tarifelere ilişkin haber akışı ile açıklanan ekonomik verilerin etkisiyle karışık bir seyir izliyor.

Haber Merkezi
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Asya borsaları karışık seyrediyor
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Küresel piyasalarda, ABD'deki büyük banka ve şirket karlılıklarının beklentileri aşmaya devam etmesi risk iştahını destekledi.

Dünya genelinde ABD'nin uyguladığı gümrük tarifelerinin küresel ekonomiye olası etkileri belirsizlik kaynağı olmayı sürdürürken, Asya piyasalarında Çin ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasına ilişkin haber akışı yakından takip ediliyor.

Japonya'da enflasyonun dirençli kalmaya devam etmesi bölge piyasalarında fiyatlamaları zorlaştırıyor. Ülkede, haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,1 artış gösterirken, yıllık olarak yüzde 3,3 yükseldi. Çekirdek TÜFE'deki artış da yüzde 3,3 olarak kaydedildi.

Öte yandan Japonya Maliye Bakanı Katsunobu Kato, bugün yaptığı açıklamada döviz kurlarında aşırı oynaklığa karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Ayrıca ülkede 20 Temmuz'da Danışman Meclisi seçimleri yapılacak.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 azalışla 39.834 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 düşüşle 3.188,07 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 kazançla 3.533 puan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,1 primle 24.762 puandan işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,7 azalışla 81.689 puan seviyesinde bulunuyor.

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