Asya borsaları karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasına karşın, BoJ'a ilişkin faiz artırım beklentilerinin artmasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.

BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın, aralıkta faiz artırımı ihtimalinin değerlendirileceğini açıklaması sonrası Japonya'da 2 yıllık tahvil faizi, 2008'den bu yana ilk kez yüzde 1 seviyesinin üzerine çıktı. Para piyasalarında BoJ'un bu ayki toplantısında yüzde 76 ihtimalle faiz artıracağı fiyatlanıyor.

Ueda'nın faiz artırım sinyalleri vermesinin ardından dolar/yen paritesi yüzde 0,3 azalışla 155,6 seviyesine geriledi. Bu arada Japonya'da 3. çeyreğe ilişkin sabit sermaye yatırımları yüzde 2,9 ile beklentilerin altında arttı.

Öte yandan Çin'de kasım ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,6 seviyesinden 49,9'a geriledi. Analistler, Çin'deki zayıf iç talebin ülke ekonomisi üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini söyledi. Açıklanan veri sonrasında Çin yönetiminin ülke ekonomisini destekleyeceğine dair tahminlerin öne çıkmasıyla Çin borsasında yükselişler görüldü.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,87 düşüşle 49.316,5 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,16 azalışla 3.920,37 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 3.910 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 primle 26.051 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yatay seyirle 85.704 puanda seyrediyor.