Asya borsaları karışık seyrediyor

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Küresel piyasalarda, ABD'de enflasyonun yavaşlaması ve olumlu sinyaller veren şirket bilançoları risk iştahını beslerken, Orta Doğu'da belirsizliğini koruyan anlaşma süreci iyimserlikleri gölgeliyor.

Asya tarafında ise karışık bir seyir görünürken Güney Kore'de Kospi endeksindeki yükseliş dikkati çekti. Ülkede önde gelen teknoloji şirketlerinin güçlü işbirliklerini bir adım öteye taşıması yarı iletken sektörüne yönelik mevcut iyimserlikleri artırırken, Kospi endeksi 7 haftalık düşüş serisini sonlandırdı.

Çin'in en büyük yarı iletken üreticisi Uluslararası Yarı İletken İmalat Şirketi (SMIC) ise yapay zekaya olan güçlü talep nedeniyle fiyatları artırdı.

Şirketten yapılan açıklamada, yapay zeka ile ilgili talebin üretim siparişlerini desteklemeye devam edeceği ve en çok talep gören kapasitesi için fiyatları artırdığı belirtildi. Açıklamanın ardından SMIC hisseleri yüzde 1,9 artış kaydetti.

Japonya ve Rusya arasında Kuril Adaları gerginliği

Yonhap ajansının haberine göre Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, üst düzey yetkililerle yaptığı toplantıda, düşük doğum oranları nedeniyle büyük ölçüde personel ve piyade gücüne dayanan askeri yapının sürdürülmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Ordunun, ileri teknoloji ve gelişmiş ekipmanların merkezde olduğu daha teknolojik ve etkin yapıya dönüştürülmesi gerektiğini dile getiren Lee, savunma reformlarının hızlandırılması yönünde talimat verdi.

Jeopolitik tarafta ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kuril Adaları’nı ziyaret etmesi, Japonya ile ülkesi arasında İkinci Dünya Savaşı’nın ardından başlayan toprak anlaşmazlığını yeniden gündeme taşıdı.

Rusya’nın doğusundaki bölgeleri ziyaret eden Putin, Kuril Adaları zincirinin parçası olan İturup Adası’nda fabrika, hastane ve okulda incelemelerde bulundu. Bu, Putin’in Kuril Adaları’na gerçekleştirdiği ilk ziyaret oldu.

Ziyaretten bir gün önce de Rus Pasifik Filosu’nun Uzak Doğu’da düzenlediği tatbikatın son aşamasına Deniz Kuvvetleri üniformasıyla katılan Putin, yaptığı açıklamada, Japonya’nın Rusya’yı tehdit olarak tanımlamasına ve Tokyo’nun savunma politikalarına tepki gösterdi. Putin, Kuril Adaları’nın statüsünün İkinci Dünya Savaşı’nın sonuçları temelinde belirlendiğini ve bunun uluslararası belgelerde kayıt altına alındığını belirterek, ülkesinin adalar üzerindeki tutumunu yineledi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı ise, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki ülke arasında ihtilafa konu olan Kuril Adaları'nı ziyaret etmesini "şiddetle protesto ettiğini" içeren bir açıklama yayımladı. Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae de yaptığı açıklamada, Japonya'nın Putin'in söz konusu bölgeyi ziyaret etmemesi yönündeki taleplerine rağmen gerçekleştirilen ziyaretin "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Söz konusu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,42 artışla 6.977 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,62 değer kazancıyla 68.732 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 artışla 3.929 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 kayıpla 25.147 puan, Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 77.836 puan seviyesinde bulunuyor.