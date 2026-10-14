Asya borsaları karışık seyrediyor

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ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisi piyasaların odağında bulunurken, söz konusu verinin ABD Merkez Bankasının (Fed) bundan sonra uygulayacağı politikalara ilişkin ipucu vermesi bekleniyor.

Artan enerji maliyetlerinden dolayı ülkede enflasyonun hızlanması öngörülüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantısında yüzde 78 ihtimalle politika faizini sabit bırakması tahmin ediliyor. Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerginlikler de küresel piyasalarda risk iştahını törpülemeye devam ediyor.

Asya borsaları da teknoloji şirketlerinin hisselerindeki dalgalanmalar, yükselen petrol fiyatları ve Çin'de açıklanan makroekonomik verilerle karışık seyrediyor.

Asya'da bugün Çin'de açıklanan makroekonomik veriler öne çıktı.

Çin'de eylül ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yıllık bazda yüzde 5 yükselerek, Haziran 2022'den bu yana en hızlı artışını kaydetti. Beklentiler ÜFE'nin yüzde 3,8 artması yönündeydi.

Ülkede TÜFE eylülde yıllık bazda yüzde 0,9 artarak ağustos ayına göre ılımlı bir şekilde hızlansa da beklentilerin altında kaldı.

Yükselen enerji fiyatları ülkede üretici fiyatlarındaki artışta etkili oldu. Bununla birlikte, ÜFE'deki artış, ülkenin deflasyonist baskılardan kademeli olarak uzaklaştığına işaret ediyor.

Beklenenden düşük çıkan TÜFE verisi ise Çin'de iç talebin hala canlılık göstermediğini ortaya koyuyor.

Çin'de eylülde yıllık bazda ihracat yüzde 36,3, ithalat yüzde 31 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede ağustosta yıllık bazda ihracat yüzde 25, ithalat yüzde 28,2 artmıştı.

Söz konusu veri ülkede ihracat ve ithalattaki artışın ivme kazandığını gösteriyor.

Analistler, Çin ekonomi yönetiminin hem kısa hem de uzun vadeli büyüme hedeflerine ulaşmak amacıyla daha fazla politika desteği uygulayabileceğini belirtti.

Çin Merkez Bankası (PBoC), 29 Eylül'de reel ekonomiyi desteklemek üzere 3 politika bankasının 1 yıl vadeli kredi faiz oranlarını 25 baz puan indirmişti.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,10 değer kazancıyla 67.848 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,44 düşüşle 6.008,81 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 kayıpla 3.768 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 artışla 24.373 puan, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,1 artışla 73.087 puan seviyesinde bulunuyor.