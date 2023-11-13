Asya borsaları karışık seyretti

Küresel pay piyasalarında merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışı sürerken, Asya pay piyasalarında ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmesi öncesinde temkinli seyir öne çıkıyor.

Analistler, bölgede üçüncü çeyrek bilanço döneminin devam ettiğini belirterek, hisse ve sektör bazlı oynaklığın artabileceğini dile getirdi.

Geçen hafta, Nissan Motor üçüncü çeyrek dönemi net karının, önceki yıla kıyasla 4 kat artarak 296,2 milyar yene (1,95 milyar dolar) yükseldiğini açıkladı.

Öte yandan, Çin'de ülkenin önde gelen e-ticaret şirketleri, çevrim içi alışveriş festivali "11 Kasım Bekarlar Günü"ndeki toplam satış rakamlarını bu yıl da kamuya açıklamamayı tercih etti.

Her yıl düzenlenen festivalde, 14 Ekim-11 Kasım'da devam eden çevrim içi indirimli satışlar nedeniyle festivale öncülük eden e-ticaret devi Alibaba ve rakibi Jing Dong'un (JD.com) gelirlerinde artış olmasının beklendiği analistler tarafından aktarıldı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,23 azalışla 2.404 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyirle 3.040 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 önceki kapanışının hemen üzerinde günü 32.585 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazancıyla 151,8 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 64.950 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,2 primle 17.230 puanda bulunuyor.